На что жалуются предприниматели и кто препятствует бизнесу

30 Ноября 2022, 13:22

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - На что жалуются предприниматели и кто препятствует бизнесу? На эти вопросы в программе «Новое время» телеканала Jibek Joly ответил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если смотреть на цифры, то статистика показывает, что за время действия института омбудсмена к нам поступило более 33 тысячи жалоб. В 2016 году эта цифра составляла 7200 жалоб. По итогам 2021 года она снизилась на 4182 жалобы. По итогам 11 месяцев в мой офис поступило 3920 жалоб. В основном жалуются на вопросы земли, АПК, в адрес налоговых и правоохранительных органов. В последнее время очень много жалоб идет по линии правоохранительных органов», - сказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.

Рустам Журсунов напомнил, что была серьезно усилена ответственность за рейдерство. Так, по информации Уполномоченного по защите прав предпринимателей, за предыдущие четыре года по этим статьям была нулевая статистика - никого не привлекали. А по данным Генеральной прокуратуры, за 11 месяцев текущего года по статье «Рейдерство» уже привлечено к ответственности 18 человек.

К слову, Уполномоченный по правам предпринимателей уже объездил 17 регионов по поручению Главы государства, чтобы узнать, на что жалуются предприниматели и кто препятствует бизнесу.

«Уже посетили 17 регионов, до конца года посетим оставшиеся регионы. Не хочу говорить, что ситуация кричащая. В целом обстановка рабочая. В регионах порядка 20-25 человек записываются на прием. Серьезно стоит земельный вопрос. Вопросы градостроительства поднимаются во многих регионах, точно также вопросы субсидирования поднимаются. На самом деле кейсов много. После посещения Жетысуской области мы помогли компании «Кайнар» защититься от незаконного воспрепятствования предпринимательской деятельности со стороны правоохранительных органов. У нас есть кейсы «Фуд Тянь-Шань», «Greenhouse-Qaztomat» в Павлодарской области. Они создали самую крупную теплицу в Казахстане на 31.5 га. Были претензии со стороны исполнительных органов по возврату якобы незаконно полученных субсидий», - отметил спикер.

По его словам, на данный момент Правительство дорабатывает программу по субсидированию сельского хозяйства. Эта программа дорабатывается в диалоге с бизнесом.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов проинформировал также о том, что по данным Национального бюро статистики в Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано 1 млн 562 тысячи предпринимателей.

Он отметил, что это достаточно хороший показатель по соотношению к численности Казахстана. С другой стороны Уполномоченного по правам предпринимателей беспокоят цифры по количеству крупных предприятий. В стране их всего 2460, средних – 2700. Все остальное – мелкий бизнес.

«Честно говоря, это и беспокоит не только нас, но и Правительство, Глава государства также акцентировал внимание. Нам необходимо выстроить нашу политику таким образом, чтобы бизнес укрупнялся. Ведь на самом деле экономика Казахстана по мировым меркам небольшая. Единственный потенциал роста для нас – это экспорт, а индивидуальные предприниматели, к сожалению, на экспорт не ходят. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы бизнес укрупнялся. Именно на это сейчас нацелена основная политика. Даны конкретные поручения по перезагрузке фискальной системы. Для нас это очень важно, и мы неоднократно говорили о том, что нам необходимы основные направления фискальной политики, чтобы бизнес знал, что будет происходить с налогами через 5 лет. Инвестиции же делаются не на один год, не на два года. В первую очередь, делаем акцент на налоговом администрировании. Очень много жалоб со стороны предпринимателей на налоговые органы. В последнее время нас беспокоит практика по признанию сделок недействительными. Если обратиться к цифрам, то по данным Верховного Суда, было подано 340 таких исков. За этот год – 1300. Мы видим, что идет трехкратный рост и это, честно говоря, нас очень сильно настораживает. По сути разрушается экономический оборот страны», - добавил Рустам Журсунов.