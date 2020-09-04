На что жалуются пациенты, рассказали в поликлиниках Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Ежемесячно в службу поддержки пациентов и внутреннего контроля поликлиники №1 поступает около 70 обращений. О том, на что жалуется население, рассказала врач-эксперт Елена Корнеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В поликлиниках Карагандинской области службы поддержки пациентов и внутреннего контроля работают уже пять лет. В их состав входят врачи-эксперты, медсестры и медицинский психолог.

«Работа сотрудников службы поддержки включает в себя разбор обращений пациентов, профессиональное управление конфликтными ситуациями. Чаще всего нам задают вопросы по лекарственному обеспечению, записи на прием к узким специалистам, оказанию медпомощи в организациях по субподряду. Обращаются и по поводу прикрепления в поликлинику и обеспечения детей бесплатным заменителем грудного молока. По каждой жалобе проводится служебное расследование, составляется протокол. Если вина медика подтверждается, то совместно с директором поликлиники определяется мера дисциплинарного взыскания», - рассказала Елена Корнеева.

Служба поддержки пациентов проводит также внутренний контроль медуслуг, которые оказываются в соответствии со стандартами здравоохранения. Врачи-эксперты делают медэкспертизу объемов и качества медпомощи, полученной населением, и анализ выявленных врачебных ошибок.

«Ежемесячно в нашу службу поступает 60-70 обращений. Служебных жалоб с оформлением протокола из них около 10. Сейчас увеличилось количество обращений из-за внедрения ОСМС. Многие пациенты не знают своего статуса, пока не обратятся в поликлинику», - пояснила спикер.

Три раза в неделю врачи различных специальностей выступают в прямом эфире в Instagram, где каждый раз озвучивают телефоны службы поддержки пациентов и внутреннего контроля поликлиники №1: 50-28-27 и 8-708-436-80-37.

Напомним, с 2015 года в медорганизациях страны, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», работают службы поддержки пациентов и внутреннего контроля. Их задача - выявление проблемных вопросов «пациент - поликлиника» и улучшение качества оказания медпомощи населению.