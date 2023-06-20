На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова рассказала об основных направлениях жалоб казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чуть менее половины поступивших обращений (около 41%) касается несогласия с решениями судов. При этом следует обратить внимание, что Конституционный Суд не вправе давать оценку судебным решениям. Другая часть обращений граждан касается неисполнения судебных актов, жилищных и трудовых отношений, социальной защиты, исполнения наказаний, доступа к информации, банкротства физических лиц и других», - сказала Эльвира Азимова на совместном заседании Палат Парламента.

При этом, по ее словам, только в четверти обращений, 26%, граждане просят проверить конституционность законов и других нормативных правовых актов.

«В разрезе 20 регионов наибольшее количество обращений поступило от жителей городов Астана, Алматы и Костанайской области. По итогам рассмотрения обращений Конституционный Суд обязан представлять ежегодное послание о состоянии конституционной законности в Республике», - добавила спикер.