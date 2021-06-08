На что тратятся средства из Нацфонда в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов рассказал об использовании целевых трансфертов в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целевые трансферты, предусмотренные на 2021 год, направлены на реализацию проектов в сфере здравоохранения, образования, экологии, повышения конкурентоспособности страны, макроэкономического управления и других сферах. Таким образом, действующими нормативными правовыми актами регламентированы параметры финансирования целевыми трансфертами», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что в соответствии с Концепцией целевые трансферты из Нацфонда выделяются только по решению Президента Республики Казахстан для финансирования:

- антикризисных программ в периоды спада экономики или замедления темпов роста экономики;

- неокупаемых социально значимых проектов национального масштаба, стратегически важных инфраструктурных проектов при отсутствии альтернативных источников их финансирования.