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    17:20, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    На что тратятся средства из Нацфонда в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов рассказал об использовании целевых трансфертов в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Целевые трансферты, предусмотренные на 2021 год, направлены на реализацию проектов в сфере здравоохранения, образования, экологии, повышения конкурентоспособности страны, макроэкономического управления и других сферах. Таким образом, действующими нормативными правовыми актами регламентированы параметры финансирования целевыми трансфертами», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он напомнил, что в соответствии с Концепцией целевые трансферты из Нацфонда выделяются только по решению Президента Республики Казахстан для финансирования:

    - антикризисных программ в периоды спада экономики или замедления темпов роста экономики;

    - неокупаемых социально значимых проектов национального масштаба, стратегически важных инфраструктурных проектов при отсутствии альтернативных источников их финансирования.


    Теги:
    Бюджет Правительство Правительство РК Экономика
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