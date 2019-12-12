На что потратят бюджет Карагандинской области в ближайшие три года

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Областной бюджет на ближайшие 3 года утвердили на сессии областного маслихата. Предполагается, что расходная часть составит 229,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На что потратят эту сумму, подробно рассказал председатель постоянной комиссии маслихата по бюджету и финансам Жомарт Таласпеков.

На образование, в том числе строительство и капитальный ремонт школ с 2020 по 2022 годы в области выделят 91 млрд тенге. Из них 34,1 млрд тенге - в 2020 году.

Расходы на развитие культуры, спорта и туризма за аналогичный период составят 54,8 млрд тенге. Из них на 2020 год предусмотрены 19 млрд тенге.

На реализацию государственных программ индустриально-инновационного развития «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», развития регионов, проектов газификации, транспортной инфраструктуры, ЖКХ, благоустройства за 3 года планируют потратить 60,5 млрд тенге. Из них в 2020 году – 33,5 млрд тенге.





На развитие аграрного сектора предусмотрены 27,1 млрд тенге. В том числе на 2020 год – 8,8 млрд. тенге.

Всего в 2020 году на развитие социальной сферы потратят 33% от общего объема областного бюджета.

«Одной из наиболее приоритетных сфер в развитии региона мы считаем обеспечение жильем социально уязвимых слоев населения. Всего в области более 50 тыс. человек стоят в очереди. Это те категории, которым государство обязано обеспечить арендные квартиры без права выкупа. В ближайшие полтора года мы планируем полностью обеспечить жильем и 1800 многодетных семей, которые тоже ждут своей очереди», - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Он отметил, что в следующем году в регионе должны на 150% увеличить объем строительства жилых домов. Отчасти это станет возможным благодаря новому тепловыводу от ТЭЦ-3. Сейчас имеющихся мощностей теплоцентрали не хватит для отопления многоэтажек в новых микрорайонах.

Женис Касымбек сообщил, что в будущем году панируется отремонтировать и проложить новые инженерные сети во многих населенных пунктах области. Продолжится работа и по газификации региона.