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На что потратят бюджет Карагандинской области в ближайшие три года

12 Декабря 2019 20:49
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На что потратят бюджет Карагандинской области в ближайшие три года

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Областной бюджет на ближайшие 3 года утвердили на сессии областного маслихата. Предполагается, что расходная часть составит 229,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На что потратят эту сумму, подробно рассказал председатель постоянной комиссии маслихата по бюджету и финансам Жомарт Таласпеков.

На образование, в том числе строительство и капитальный ремонт школ с 2020 по 2022 годы в области выделят 91 млрд тенге. Из них 34,1 млрд тенге - в 2020 году.

Расходы на развитие культуры, спорта и туризма за аналогичный период составят 54,8 млрд тенге. Из них на 2020 год предусмотрены 19 млрд тенге.

На реализацию государственных программ индустриально-инновационного развития «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», развития регионов, проектов газификации, транспортной инфраструктуры, ЖКХ, благоустройства за 3 года планируют потратить 60,5 млрд тенге. Из них в 2020 году – 33,5 млрд тенге.


На развитие аграрного сектора предусмотрены 27,1 млрд тенге. В том числе на 2020 год – 8,8 млрд. тенге.

Всего в 2020 году на развитие социальной сферы потратят 33% от общего объема областного бюджета.

«Одной из наиболее приоритетных сфер в развитии региона мы считаем обеспечение жильем социально уязвимых слоев населения. Всего в области более 50 тыс. человек стоят в очереди. Это те категории, которым государство обязано обеспечить арендные квартиры без права выкупа. В ближайшие полтора года мы планируем полностью обеспечить жильем и 1800 многодетных семей, которые тоже ждут своей очереди», - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Он отметил, что в следующем году в регионе должны на 150% увеличить объем строительства жилых домов. Отчасти это станет возможным благодаря новому тепловыводу от ТЭЦ-3. Сейчас имеющихся мощностей теплоцентрали не хватит для отопления многоэтажек в новых микрорайонах.

Женис Касымбек сообщил, что в будущем году панируется отремонтировать и проложить новые инженерные сети во многих населенных пунктах области. Продолжится работа и по газификации региона.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Акимат, Экономика,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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