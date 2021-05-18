На что потрачены средства, высвободившиеся после амнистии заключенных в 2016 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел сообщили о перераспределении средств, высвободившихся после амнистии 2016 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам проведенной работы по процедуре амнистии в уголовно-исполнительной системе в 2016 году, экономия бюджетных средств была перераспределена на расходы учреждений УИС, по которым имелась потребность в связи с недофинансированием республиканского бюджета по содержанию учреждений УИС», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции.

Напомним, последний закон об амнистии был принят 13 декабря 2016 года по случаю 25-летия Независимости Республики Казахстан.

Как сообщили в МВД, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 78 Уголовного кодекса РК акт об амнистии издается Парламентом Республики Казахстан в отношении индивидуально не определенного круга лиц.

В ведомстве также рассказали, какие категории заключенных амнистии не подлежат.

Согласно статье 78 Уголовного кодекса РК акт об амнистии не распространяется на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения данного преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, террористические, экстремистские преступления, пытки, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений.