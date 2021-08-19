На что положительно повлиял закон «О статусе педагога»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О положительном эффекте закона «О статусе педагога» на августовской республиканской конференции педагогов рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Закон «О статусе педагога» очень положительно повлиял на уровень поступающих на педагогические направления. Больше талантливых детей начали выбирать именно эту квалификацию. К примеру, в этом году по педагогическим направлениям было присуждено 9066 грантов. Несмотря на резкое повышение среднего балла до 75 баллов, это самый высокий балл, выше даже, чем у медицинских работников. В конкурсе участвовало 19133 человека. Хотя было очень много скептиков, когда мы повышали пороговый балл, говорили о том, что у нас не будет конкурса. Более того, среди них почти одна тысяча абитуриентов – это те, кто набрал свыше 130 баллов. На самом деле, самые лучшие начали выбирать профессию педагога», - отметил министр.

По его словам, порядка 20 % из них - обладатели нагрудного знака «Алтын белгі». Средний балл поступающих в этом году также резко повысился.

Ранее на августовской республиканской конференции педагогов министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о том, как с сентября текущего года меняется система приема на работу педагогов и как вводится новая система назначения директоров организаций образования.