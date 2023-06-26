На что обратить внимание при заказе еды через интернет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города в целях недопущения возникновения пищевых отравлений и острых кишечных инфекций среди населения дал ряд рекомендаций при заказе еды через интернет (социальные сети), передает МИА «Казинформ».

Прежде всего, перед заказом найдите на сайте информацию: фирменное наименование, место нахождения (адрес стационарного объекта где готовится пища) и режим работы. Не менее важна информация о предлагаемой продукции общественного питания, которая также подлежит размещению на сайте.

Не переводите оплату физическим лицам, уточнить получите ли вы чек (с адресом продавца) на электронную почту или на телефон.

Обратите внимание указано ли название блюд, срок годности и состав на упаковке. А также вес (объем) продукта, его пищевая ценность. На продукции должна быть указана дата и час изготовления, срок годности и условия хранения; наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилию, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции; рекомендации заказчику по приготовлению (при необходимости).

Перед употреблением пищевой продукции оформленной через интернет, проверьте целостность упаковки (контейнеров) и на отсутствие видимой порчи продукции. Мойте руки перед приёмом пищи!

Храните пищевые продукты с учётом сроков их годности, просроченные выбрасывайте.

Не приобретайте продукты, кремово-кондитерские изделия (торты), приготовленные в домашних условиях у случайных лиц через «сомнительные» сайты.

Неправильное приготовление или хранение продуктов питания могут стать причиной более чем 200 заболеваний, передаваемых через пищевые продукты.

Прямые причины любого пищевого отравления – несоблюдение санитарных норм или употребление в пищу продуктов, содержащих болезнетворные микроорганизмы и токсические вещества.

Эти заболевания могут возникать в виде групповых вспышек, а также отдельных случаев. Для пищевых отравлений характерны внезапное начало, короткое течение. Возникновение отравлений нередко связано с потреблением какого-то одного пищевого продукта, содержащего вредное начало.

Важно помнить, что при симптомах отравления для начала стоит сделать промывание желудка и немедленно обратиться за медицинской помощью к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.