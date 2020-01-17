На что обращать внимание при получении микрокредита

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2020 года регулирование деятельности микрофинансовых организаций осуществляет Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. В департаменте защиты прав потребителей финансовых услуг, рассказали, что изменилось в договоре о получении микрокредита с января этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Разъяснение дано в рамках проекта по повышению финансовой грамотности населения – fingramota.kz

Микрокредиты теперь можно будет получать в организациях, осуществляющих микрофинансовую деятельность, к которым, помимо прежних МФО, относятся ломбарды, кредитные товарищества, а также компании онлайн-кредитования после прохождения учетной регистрации, согласно действующему законодательству.

«К сожалению, часто заемщики подписывают договор без тщательного изучения его условий, без оценки возможных рисков, не понимая серьезность последствий в случае неисполнения обязательств по нему», - сообщили в департаменте защиты прав потребителей финансовых услуг.

В департаменте дали совет, на что обращать внимание в договоре о предоставлении микрокредита: титульный лист; общие условия договора; права заемщика; права организации; обязанности организации; ограничения для организации; ответственность сторон за нарушение обязательств; порядок внесения изменений в условия договора.

«Для отражения наиболее важных условий договора о предоставлении микрокредита предусмотрен титульный лист, который является первым листом договора и содержит условия, сумму и срок микрокредита, ставку вознаграждения, годовую эффективную ставку вознаграждения, сумму переплаты, метод и способ погашения, а также размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по договору», - говорится в сообщении.

В обязательном порядке заемщику должны быть представлены для выбора следующие методы погашения оформляемого микрокредита: метод дифференцированных платежей и метод аннуитетных платежей.

Организации осуществляющей микрофинансовую деятельность запрещено изменять в одностороннем порядке ставки вознаграждения (за исключением случаев снижения ставок) и (или) способа и метода погашения микрокредита; устанавливать и взимать с заемщика любые другие платежи, за исключением вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту;

Кроме того, запрещается требовать от заемщика, являющегося физлицом, досрочно полностью или частично возвратившего организации сумму микрокредита, неустойку (штраф, пеню) и другие платежи за досрочный возврат микрокредита.

Запрещено, увеличивать сумму микрокредита по договору о предоставлении микрокредита; взимать неустойки (штраф, пени) в случае, если дата погашения основного долга или вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, и когда уплата вознаграждения или основного долга производится в следующий за ним рабочий день; производить индексацию обязательства и платежей по договору о предоставлении микрокредита, выданного в тенге, с привязкой к любому другому валютному эквиваленту.

В то же время заемщик имеет право на ознакомление с правилами предоставления микрокредитов и с тарифами организации по предоставлению микрокредитов; распоряжаться полученным микрокредитом в порядке и на условиях, установленных договором.

В случае если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, произвести оплату основного долга и (или) вознаграждения в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки (штрафа, пени).

Досрочно полностью или частично возвратить организации сумму микрокредита, предоставленную по договору, без оплаты неустойки (штрафа, пени).







