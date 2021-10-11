На что направят сэкономленные бюджетные деньги в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – На сессии Костанайского областного маслихата рассмотрены и приняты корректировки в областной бюджет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».Основная причина перераспределения средств – сложившаяся экономия по результатам госзакупок.

«Предлагается направить эти средства на следующие расходы: управлению сельского хозяйства 700 миллионов тенге на формирование регионального стабилизационного фонда в целях стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, - сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина. – 600 миллионов тенге будут направлены на закуп 3 600 тонн продуктов: это мука первого сорта, гречка, масло подсолнечное, говядина, рожки и около 2,5 млн. штук яиц. Остальные 100 миллионов тенге пойдут на приобретение займов для субъектов предпринимательства на приобретение 250 тонн гречки».

Деньги выделяют и Управлению энергетики и ЖКХ - более 606 миллионов тенге. Их направят на приобретение угля для Аркалыкской ТЭК, продолжение строительства газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино, на приобретение двух КамАЗов и гусеничного бульдозера для Аркалыкской ТЭК. Также средства будут направлены и на начало работ по подведению водоснабжения к селам Троебратское, Суворово и Сокол Узункольского района.

Управлению образования выделят 491,6 млн тенге, из которых 213,1 млн. тенге запланирован на оплату коммунальных услуг организаций образования в связи с ростом тарифов. Более 192 миллионов тенге - на завершение капитального ремонта здания лицея-интерната «Білім-иновация». Средства также направят на покупку угля в школы Наурузумского района и выплату зарплат сотрудников организаций дополнительного образования.

Вместе с тем, предложено выделить почти 14 миллионов тенге на повышение скорости интернета в сельских школах до 8 Мбит в секунду. 700 000 тенге на выплаты для граждан РК, которые усыновили детей, оставшихся без попечения родителей

По словам Г. Мусагазиной, 377,9 млн тенге предлагается выделить управлению строительства, архитектуры и градостроительства. Средства пойдут на начало строительства канализации для птицефабрики в селе Гурьяновское Карабалыкского района, завершение строительства сети электроснабжения для завода ТОО «Промбаза» по производству растительного масла в селе Копыченка Федоровского района, а также строительство водопровода к убойному пункту птицефабрики в поселке Карабалык и завершение строительства ливневой канализации в микрорайоне Юбилейный в Костанае.

Почти 95 миллионов тенге выделяют и местному департаменту полиции на оплату коммунальных услуг. 200 миллионов тенге - управлению предпринимательства на предоставление 60 гарантий по кредитам предпринимателей по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2025».

Кроме этого, Управлению пассажирского транспорта области выделят 130,3 млн тенге на компенсацию перевозок льготников в автобусах Костаная. Корректировки депутатами областного маслихата приняты единогласно.