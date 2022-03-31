НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На что можно и на что нельзя тратить гранты по Дорожной карте бизнеса-2025, разъяснил заместитель руководителя управления инвестиций и развития предпринимательства по городу Нур-Султану Куаныш Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управление инвестиций и развития предпринимательства по городу Нур-Султану ежегодно назначает государственные гранты. В этом году прием документов на гранты будет проводиться с 1 апреля до 15 апреля. Всего на этот год из местного бюджета выделено 345 млн тенге. Этого достаточно для 65 проектов. Из выделенных средств 20% направляется социально уязвимым группам населения. В том числе, 45 млн тенге будет выдано молодежи», – сказал К. Сапаров в ходе брифинга в акимате столицы.

По его словам, в этой программе могут участвовать субъекты малого бизнеса, зарегистрированные в качестве товариществ с ограниченной ответственностью или индивидуальных предпринимателей. Сумма каждого гранта – до 5 млн тенге. Условия для для бизнес-проектов следующие: новая бизнес-идея; наличие 10% от запрошенной суммы гранта; создание новых рабочих мест.

К. Сапаров сообщил, что средства, полученные в виде грантов, могут расходоваться на следующие цели: приобретение основных средств; приобретение нематериальных активов; приобретение технологий; приобретение прав на комплексную предпринимательскую лицензию; расходы, связанные с исследованиями и внедрением новых технологий. Средства государственных грантов не могут быть использованы на приобретение недвижимого имущества, на оплату аренды, на заработную плату и другие цели.

Как сообщил замруководителя управления, для участия в конкурсе нужно подать заявку и сведения по проекту на платформе Qoldau. Нужно также прикрепить следующие документы: справка о средней численности наемных работников; документ, подтверждающий прохождение предпринимателем обучения при НПП «Атамекен» (при наличии); справка из банка о наличии счета; документ, подтверждающий отнесение заявителя к социально уязвимым слоям населения; копия уведомления о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.