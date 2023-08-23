На что могут снять свои пенсионные накопления казахстанцы в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К сожалению, нередко бывает так, что для некоторых социальных целей, таких как улучшение жилищных условий или оплата лечения, не хватает средств. С 1 января 2021 года у казахстанцев появилась возможность удовлетворения этих потребностей с помощью использования части пенсионных накоплений на конкретные цели. Подробнее читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ»

Перед тем как воспользоваться правом на использование части пенсионных накоплений, получателю пенсионных выплат из ОПВ (Обязательного пенсионного взноса) необходимо провести проверку своих пенсионных накоплений и удостовериться в наличии достаточной суммы для их изъятия с целью улучшения жилищных условий и/или оплаты лечения.

Проверить свои пенсионные накопления можно в личном кабинете на интернет-ресурсе и (или) в мобильном приложении ЕНПФ или электронного правительства.

Отметим, что порядок изъятия части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий разрабатывается и утверждается Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, а порядок изъятия части пенсионных накоплений на оплату лечения - Министерством здравоохранения РК.

Как можно использовать свои пенсионные накопления?

1. Использовать свои пенсионные накопления самостоятельно и/или, в случае недостаточности ваших средств, принять пенсионные накопления близкого родственника или супруга(-и). Близкие родственники это - родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные/неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка.

2. Частично или полностью уступить свои накопления близкому родственнику или супругу(-е). Уступить можно нескольким получателям. Вы можете уступить остаток своих накоплений, даже если вы уже воспользовались основной частью своих пенсионных средств.

С 1 июля пенсионеры по выслуге лет получили возможность обращаться за единовременными пенсионными выплатами через интернет-платформу enpf-otbasy.kz. Эти выплаты предоставляются АО «Жилищным строительным сберегательным банком «Отбасы банк» или банками второго уровня для использования накопленных средств на улучшение жилищных условий. Если же пенсионеры планируют использовать единовременные пенсионные выплаты на лечение, то для этого необходимо обратиться исключительно в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», также через интернет-платформу.

Использовать эту возможность могут как работающие граждане, так и лица, уже находящиеся на пенсии. К слову, работающие граждане, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, смогут использовать часть суммы, превышающей «порог минимальной достаточности». Состоявшиеся пенсионеры, чья пенсия составляет не менее 40% от размера утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы), могут использовать до 50% оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений. Также граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет и имеющие еще накопления, могут использовать средства в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений.

Как использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий?

Чтобы воспользоваться этой возможностью, в первую очередь необходимо узнать доступную для использования сумму пенсионных накоплений на сайте ЕНПФ. https://enpf.kz/ru/ Затем, выбрать цель использования необходимой суммы и подать заявку на платформе. https://enpf-otbasy.kz/ Также нужно открыть специальный счет в Отбасы банке (даже, если вы являетесь клиентом банка) через мобильное приложение Otbasy bank или видеобанк. После, получить одобрение и направить необходимую сумму на выбранную цель.

Приобретение жилья в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет)

Вы можете приобрести квартиру, индивидуальный жилой дом, комнату в общежитии. Жилище можно приобрести на первичном или вторичном рынке, а также в строящемся доме путем долевого участия в жилищном строительстве имеющим гарантию согласно законодательству РК, обмена. В случае недостаточности суммы единовременных пенсионных выплат для приобретения жилища допускается привлечение средств из других источников (единовременных пенсионных выплат + собственных и (или) иных средств), при этом сумма единовременных пенсионных выплат будет выплачиваться только после совершения всех платежей.

Частичное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу (в том числе в рамках финансирования исламским банком)

Вы можете частично погасить задолженность, ипотечного жилищного займа на приобретение жилища, жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, полученного в любом банке или ипотечной компании. Также, вы можете погасить ипотечный займ, полученный по системе жилищных строительных сбережений, выданный на строительство индивидуального жилого дома, включая приобретение земельного участка с целевым назначением личное подсобное хозяйство или индивидуальное жилищное строительство.

Полное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу (в том числе в рамках финансирования исламским банком)

Вы можете полностью погасить задолженность по займу на приобретение жилища, жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, полученному в любом банке или ипотечной компании. Также, вы можете погасить заем, полученный по системе жилищных строительных сбережений, выданный на строительство индивидуального жилого дома, включая приобретение земельного участка с целевым назначением личное подсобное хозяйство или индивидуальное жилищное строительство.

Частичное погашение задолженности по ипотечному займу по системе жилищных строительных сбережений

Вы можете частично погасить задолженность по займу на приобретение жилища, жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, полученному в любом банке или ипотечной компании. Также, вы можете погасить ипотечный заем, полученный по системе жилищных строительных сбережений, выданный на строительство индивидуального жилого дома, включая приобретение земельного участка с целевым назначением личное подсобное хозяйств или индивидуальное жилищное строительство.

Полное погашение задолженности по ипотечному займу по системе жилищных строительных сбережений

Вы можете полностью погасить задолженность по ипотечному займу на приобретение жилища, жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, полученному в любом банке или ипотечной компании. Также, вы можете погасить ипотечный заем, полученный по системе жилищных строительных сбережений, выданный на строительство индивидуального жилого дома, включая приобретение земельного участка с целевым назначением индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство.

Частичная оплата по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа

По договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа.

Если Вы заключили договор аренды с правом выкупа в рамках программ жилищного строительства и антикризисных программ, то Вы сможете за счет единовременных пенсионных выплат в рамках данной цели частично оплатить задолженность по договорам долгосрочной аренды жилища.

Полная оплата по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа

Если Вы ранее заключили договор аренды с правом выкупа в рамках программ жилищного строительства и антикризисных программ, то Вы сможете за счет единовременных пенсионных выплат полностью оплатить задолженность по договорам долгосрочной аренды жилища.

Строительство индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка)

Вы можете построить индивидуальный жилой дом (при наличии в собственности земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство) за счет единовременных пенсионных выплат или за счет общей суммы, состоящей из собственных средств и единовременных пенсионных выплат.

Получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений в Отбасы банке

Вы можете приобрести квартиру, индивидуальный жилой дом, комнату в общежитии. Жилище можно приобрести на первичном или вторичном рынке. Так же, в рамках одного договора банкового займа можно приобрести жилье с проведением ремонта, произвести строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением личное подсобное хозяйств или индивидуальное жилищное строительство).

Внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и/или жилища с проведением ремонта в рамках одного ДБЗ (в том числе в рамках финансирования исламским банком)

Вы можете приобрести квартиру, индивидуальный жилой дом, комнату в общежитии. Жилье можно приобрести на первичном или вторичном рынке. Также в рамках одного договора банковского займа можно приобрести жилье с проведением ремонта.

Приобретение жилища (квартиры) по договору о долевом участия в жилищном строительстве (окончательный расчет)

Вы можете приобрести жилище в строящемся доме путем долевого участия в жилищном строительстве имеющим гарантию согласно законодательству РК (Гарантия КЖК). В случае недостаточности суммы единовременных пенсионных выплат для приобретения жилища допускается привлечение средств из других источников (единовременных пенсионных выплат + собственных средств), при этом сумма единовременных пенсионных выплат будет выплачиваться только после совершения всех платежей.

Приобретение земельного участка в собственность по гражданско-правовым сделкам с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство (окончательный расчет)

Вы можете приобрести земельный участок (с целевым назначением личное подсобное хозяйств или индивидуальное жилищное строительство) за счет единовременных пенсионных выплат или за счет общей суммы, состоящей из собственных средств и единовременных пенсионных выплат для последующего строительства индивидуального жилого дома.

Рефинансирование ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений

Вы можете рефинансировать в АО «Отбасы Банк» ипотечные жилищные займы, выданные другими банками на приобретение жилья (в том числе с проведением ремонта), строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка. Необходимый перечень документов для подтверждения цели: справка за подписью уполномоченного лица банка, ипотечной организации. Срок действия справки 15 рабочих дней с даты выдачи.

Получение ипотечного жилищного займа для строительства индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка) по системе жилищных строительных сбережений

Вы можете построить индивидуальный жилой дом (в том числе приобрести земельный участок с целевым назначением личное подсобное хозяйств или индивидуальное жилищное строительство) за счет единовременных пенсионных выплат или за счет общей суммы, состоящей из собственных средств и единовременных пенсионных выплат.

Как использовать часть своих пенсионных накоплений на лечение?

Цели лечения:

• лечение орфанных заболеваний;

• стоматологические услуги;

• реконструктивные и восстановительные операции (пластические);

• радионуклидная и радиойодтерапия;

• радиохирургические лечения;

• протонная терапия;

• офтальмологические услуги.

Как оформить заявку на использование пенсионных накоплений на лечение:

1. Подайте заявление на единовременную пенсионнную выплату и подпишите Вашей электронной цифровой подписью;

2. ЕНПФ в течение 5 рабочих дней переведет сумму единовременной пенсионной выплаты на Ваш спецсчет в АО «Отбасы Банк»;

3. После поступления средств на спецсчет, обратитесь к профильному медицинскому специалисту для проведения диагностики;

4. После получения заключения профильного специалиста обратитесь в медицинскую организацию по месту прикрепления (узнать место прикрепления можно на портале E-Gov.kz) и подайте там заявление о предоставлении заключения врачебной комиссии, с приложением копии документа, удостоверяющего личность; Заключение врачебной комиссии действует 3 (три) месяца с даты его выдачи;

5. Врачебная комиссия в течении 5 рабочих дней с даты обращения примет решение либо о направлении на лечение, либо об отказе. В течение 2 рабочих дней секретарь комиссии выдаст Вам заключение;

6. После получения положительного заключения выберите медицинскую организацию, в которой Вы хотите лечиться, и заключите с ней договор. В договоре должны быть указаны вид медицинских услуг, установленный диагноз из заключения врачебной комиссии, сумма и реквизиты медицинской организации;

7. Загрузите на платформу enpf-otbasy.kz заключение врачебной комиссии и договор с медицинской организацией в формате PDF;

8. АО «Отбасы Банк» в течение 5 рабочих дней проверит соответствие документов и перечислит средства с Вашего спецсчета в медицинскую организацию по указанным в договоре реквизитам.

Как узнать доступную сумму?

Доступная сумма – это размер пенсионных накоплений сверх порога достаточности, которые вы можете использовать.

Порог достаточности – минимально необходимая сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ для выплаты пенсии при достижении пенсионного возраста.

Например, если вам 35 лет, на вашем пенсионном счете накоплено 7 000 000 тенге, то ваш

порог достаточности: 5 060 000 тенге

Доступная сумма: 7 000 000 – 5 060 000 = 1 940 000 тенге.

Узнать точный размер своих пенсионных накоплений и доступную сумму вы можете на портале ЕНПФ.

Напоминаем, что документы по подтверждению целевого использования средств (ЕНПФ) необходимо предоставить:

• на улучшение жилищных условий - в течение 20 рабочих дней,

• на лечение - в течение 45 рабочих дней, с даты перечисления на Ваш счет средств из ЕНПФ.

Также пошаговой инструкцией использования единовременных пенсионных выплат вы можете ознакомиться тут.