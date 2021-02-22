На что идут предприниматели для ухода от ответственности за нарушение карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С целью ухода от административной ответственности субъекты предпринимательства продолжают оформлять «фиктивные» договоры аренды с физическими лицами. Об этом заявила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач столицы отметила, что палатой предпринимательства НПП «Атамекен» города Нур-Султана, субъектами предпринимательства и физическими лицами неоднократно поднимался вопрос о больших размерах административных штрафов за нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«Однако, несмотря на высокие штрафные санкции, предусмотренные статьей 425 КоАП РК, а именно в отношении субъектов предпринимательства от 230 до 1600 МРП (субъектов малого и микропредпринимательства - 670 910 тенге, субъектов среднего предпринимательства - 904 270 тенге, субъектов крупного предпринимательства - 4 667 200 тенге) они продолжают нарушать требования ограничительных и карантинных мер и игнорировать предписания выданное государственным органом», - сказала Сархат Бейсенова.

По ее словам, с целью ухода от административной ответственности субъекты предпринимательства продолжают оформлять «фиктивные» договоры аренды с физическими лицами, в том числе со своими работниками, а также меняют наименования субъектов предпринимательства (ТОО, ИП).

Так, по 270 наложенным административным штрафам уже привлечено 102 физических лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность.

К примеру: комплекс «Ак кайын» (Исина Асем Асылбековна), игровой клуб «Sonic» (Адильханов Ж.С.), компьютерный клуб «Respawn» (Алимханов Санжар - арендатор), кафе-бар «Будапешт» (Ашим О.Н. (субарендатор)), Кафе «Уголь 4/1» (ф/л Куканова В.В.), караоке «Golden Voice» (Демеува Э.Ж. (субарендатор)), Бар «Панаехали» (Жусупова Э.Р. (субарендатор)), Лаундж бар «207» (Сейтбекова С. Субарендатор), ресторан «Коктал парк» (Тлембеков А.Е. субарендатор), кафе «Ne Bar» (ФЛ Сейтжапаров Н.М.), компьютерный клуб «Арена» (Исмаилов Х.А.), кафе «Любимый» (Шетебаева У.А.), Кафе «Какие люди» (Захаров Д.А.), Магазин «Самат» (Отынбай Е.А.), Пивной ресторан «Muller» (Абельдинов Б.К.), Столовая «Жареная рыба» (Сейтенова А.Б.), Атмосферный бар «Панаехали» (Кервалишвили В.М.) и др.

«В конкретных случаях физические лица не являются предпринимателями, а являются всего лишь «ширмой» для увода «настоящих» субъектов предпринимательства от административной ответственности», - пояснила Сархат Бейсенова.

Спикер добавила, что в соответствии с требованием пункта 4 статьи 19 Гражданского кодекса Республики Казахстан физические лица подлежат государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

«По фактам занятия физическими лицами предпринимательской деятельностью направлены письма и материалы в уполномоченные органы для решения вопроса о привлечении их к ответственности за нарушение Налогового законодательства РК», - подчеркнула Сархат Бейсенова.

Было также отмечено, что мобильными группами созданными при акиматах районов продолжается работа, направленная на выявление и пресечение нарушений ограничительных и карантинных мероприятий.

«Однако нужно понимать, что эти меры не могут быть постоянными, поскольку они влияют практически на все сферы жизнедеятельности. Уважаемые жители и гости столицы, в связи с продолжающейся регистрацией случаев COVID-19, убедительно рекомендуем продолжать соблюдать режим обязательного ношения медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, не проводить массовые мероприятия, избегать посещения мест массового скопления людей», - заключила Сархат Бейсенова.



