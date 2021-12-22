На что идет бюджет сферы образования, рассказал аким Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Бюджет сферы образования в Павлодарской области за два года вырос почти вдвое. Об этом заявил аким области Абылкаир Скаков на своей странице в Instagram.

«Значительная часть средств направлена на строительно-ремонтные работы. В прошлом году я инициировал программу «Заманауи мектеп», которая предусматривает полное обновление не только зданий школ, но и их оборудования, мебели, стадионов и прилегающих территорий. На сегодня такую модернизацию прошли 12 школ в Павлодаре, Аксу и аксуской сельской зоне. В новом году программу обязательно продолжим», - написал глава региона.

Помимо этого, в области продолжается работа над сокращением дефицита ученических мест. Как сообщил аким, в этом году в Павлодаре и его сельской зоне построили две новые школы и два корпуса для действующих учебных заведений. В 2025 году планируется решить проблему с нехваткой мест для школьников.

«Еще одна инициатива 2020-го – учреждение нагрудного знака для отличившихся педагогов, подкрепленного 1000 МРП (около 3 млн тенге). Считаю, что мотивация, в том числе финансовая, - неотъемлемая часть прогресса системы образования. И этот знак – наш вклад в дальнейшие успехи учителей и учащихся Павлодарской области», - отметил А. Скаков.

По его словам, учащихся в этом году решили поощрить отдельно. В год 30-летия Независимости РК 300 школьников и студентов колледжей региона получили знак «Тәуелсіздік ұланы» и сертификаты на 50 МРП (около 150 тыс. тенге).

«Был очень рад сегодня лично пожать руки нашим педагогам и детям, достигшим высоких результатов в своих сферах», - написал Абылкаир Скаков.

Он также отметил, что на внебюджетные средства в этом году в регионе запустили Атлас новых профессий. «Независимые эксперты и действующие работники предприятий нашей области провели исследование и разработали список специальностей, которые будут востребованы в регионе в ближайшие годы. Для обучения им были созданы новые или откорректированы действующие программы для колледжей. А в школах введено профессиональное ориентирование», - пояснил аким Павлодарской области.



