На что больше всего жалуются казахстанские потребители

На 152,7% увеличилось количество обращений потребителей. Об этом сообщил председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК Болат Танабергенов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По итогам первого квартала текущего года, Комитет и территориальные департаменты рассмотрели более 22 тысяч обращений. Отметим, что проводимая среди населения информационно-просветительская работа оказывает влияние на повышение правовой грамотности потребителей, что, в свою очередь, способствует увеличению количества обращений от граждан. Их количество увеличилось на 152,7%. Большая часть обращений в сфере розничной торговли — 8,5 тысячи или 38% от общего количества. В сфере электронной торговли 4,1 тысячи обращений или 18,3:, в сфере бытовых услуг — 3 тысячи или 9,1%, в сфере жилищно-коммунальных услуг 1,6 тысячи или 7,3%, в сфере услуг связи 704 или 3,1%, — сказал Б.Танабергенов.

По его словам, из поступивших обращений удовлетворены требования по 7,3 тысячи обращений, или 32,6%. По 7,2 тысячи обращений или 31,8% оказана правовая помощь, проведена соответствующая разъяснительная работа. В рамках межведомственного взаимодействия 5,7 тысячи обращений или 25% направлены в профильные государственные органы. На сегодняшний день 2,5 тысячи обращений или 11% на рассмотрении или возвращены подателям.

По словам спикера, в первом квартале текущего года территориальными департаментами Комитета проведено 308 проверок субъектов предпринимательства. Наибольшее количество объектов государственного контроля оказалось в городах Астане и Алматы — 48, в Туркестанской области — 36, в Алматинской области — 25. По итогам проверок в отношении субъектов бизнеса возбуждено 430 административных дел на общую сумму 12,0 миллиона тенге.

Спикер отметил, что, в результате активной работы департаментов торговли и защиты прав потребителей, в Алматы наложено 173 штрафа, в Астане 46, в Туркестанской области 36.

Как сообщил Б.Танабергенов, по итогам проведенных мероприятий за три месяца текущего года защищены прав потребителей на общую сумму 405,6 миллиона тенге — возврат, обмен, замена.

По словам спикера, для повышения правовой грамотности Комитет ведет учет резонансных дел в сфере защиты прав потребителей, это публикуется и доводится до населения.