На ЧМ в Нур-Султане будут разыграны лицензии на Олимпиаду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На чемпионате мира по нескольким видам борьбы в Нур-Султане более тысячи атлетов из 104 стран поборются за путевки на Олимпийские игры в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный тренер национальной сборной по женской борьбе Гюзель Манюрова отметила, что ее подопечным придется не просто в борьбе за олимпийские путевки.

«Конечно, после стольких подготовок мы надеемся на медали. Были созданы все условия для спортсменов. Поменялись правила в женской борьбе. Появились новые страны в числе конкурентов. Поэтому все будет зависеть от жеребьевки. Если нам повезет в жеребьевке, то и медали будут. По нашему виду в Токио предусмотрено лишь 16 лицензий. Поэтому завоевать лицензии будет нелегко, даже если мы завоюем одну или две лицензии, это уже будет неплохим результатом. Все-таки есть свои преимущества в том, что мы будем бороться дома», - отметила тренер.

О задачах, стоящих перед борцами греко-римского стиля, рассказал вице-президент Федерации греко-римской борьбы РК Даулет Турлыханов.

«На чемпионате мира в столице спортсмены в трех видах борьбы будут соревноваться в 10 весовых категориях. В каждом виде есть шесть весовых категорий, включенных в программу Олимпийских игр. На этом чемпионате по ним будет идти борьба за лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Наша цель – завоевать как можно больше лицензий. Вот уже на протяжении 20 лет у нас не было золотой медали по греко-римской борьбе на чемпионате мира. Мы надеемся завоевать главную медаль на этих состязаниях. Что касается Олимпийских игр, то перед тренерами поставлена задача завоевать как минимум три лицензии», - сказал Даулет Турлыханов.

Вице-президент Федерации вольной борьбы РК Ерлан Кожасбай рассказал, что по этому виду спорта также планируется завоевать три лицензии на Олимпиаду.

«Мы не завоевывали золотые медали на чемпионатах мира по вольной борьбе. Наша самая большая победа – это выход в финал. В этом году есть желание устранить этот недостаток на родном ковре. Однако на сегодня по вольной борьбе очень сложно завоевать золотые медали. На чемпионате мира разыгрываются 10, а на Олимпиаде - 6 золотых медалей. На Олимпиаду в Токио выделено лишь 16 путевок, поэтому завоевать путевку будет нелегко», - сказал он.