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    19:45, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    На четыре млн тенге обманула казахстанцев жительница Тараза

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 4 млн тенге обманула граждан жительница Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники полиции Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий раскрыли ряд фактов мошенничества, совершенного в крупных размерах. В результате проведенной спецоперации была задержана 37–летняя жительница Тараза.

    В ходе выяснения обстоятельств дела было установлено, что с марта 2019 года подозреваемая через WhatsApp предлагала людям из разных областей раскрутить финансовую схему по приумножению личных денег. Так подозреваемая обманным путем выманила у 20 потерпевших более 4 миллионов тенге.

    По данному преступлению ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проводится ряд следственных действий на установление иных лиц, ставших жертвами обмана мошенницы.


    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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