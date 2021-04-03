На четыре млн тенге обманула казахстанцев жительница Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 4 млн тенге обманула граждан жительница Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий раскрыли ряд фактов мошенничества, совершенного в крупных размерах. В результате проведенной спецоперации была задержана 37–летняя жительница Тараза.

В ходе выяснения обстоятельств дела было установлено, что с марта 2019 года подозреваемая через WhatsApp предлагала людям из разных областей раскрутить финансовую схему по приумножению личных денег. Так подозреваемая обманным путем выманила у 20 потерпевших более 4 миллионов тенге.

По данному преступлению ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проводится ряд следственных действий на установление иных лиц, ставших жертвами обмана мошенницы.