На четвертом заседании «Астана клуба» представят Рейтинг глобальных рисков для Евразии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главным итогом работы международной дискуссионной площадки «Астана клуб» в 2018 году станет международное исследование «Рейтинг глобальных рисков для Евразии в 2019 году», целью которого является оценка актуальных геопополитических и геоэкономических процессов как в регионе Евразии, так во всем мире в целом. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В проведении исследования приняли участие более 1 тыс экспертов из 60 стран, а свою развернутую позицию по оценке рисков предоставили свыше 30 авторитетных экспертов и политиков, чье мнение учитывается лидерами государств, международными институтами и крупнейшими СМИ.

Идею и предпосылки создания Всемирного рейтинга прокомментировал директор Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Ержан Салтыбаев:

«Исторически все крупнейшие глобальные процессы происходят в Евразии, а в эпоху глобальной взаимосвязанности любой конфликт или геополитический процесс имеет свое воздействие на стабильность всех стран региона. Сегодня в условиях торговых и санкционных войн, растущей милитаризации все важнейшие международные институты разрешения споров, включая ООН и ВТО, оказались под угрозой. В тупике находятся кризисы вокруг Ирана и Украины. Все наблюдаемые процессы свидетельствует о нарастании кризиса глобальной системы безопасности, что чревато самыми опасными последствиями для мира. В то же время наблюдаются и позитивные процессы. Так, происходит возникновение новых региональных организаций, мы видим расширение ШОС, ЕАЭС, динамичное развитие стратегии «Пояс и путь». Все это говорит о том, что страны Евразии все больше заинтересованы в региональном сотрудничестве и продолжении глобализации по общим правилам».

По мнению эксперта, Евразия находится у критической развилки, когда она может либо объединиться, либо стать полем глобального конфликта. То, как разрешится эта дилемма, будет видно уже в ближайшие годы. Для Казахстана, как страны, находящейся в эпицентре всех процессов в Евразии, очень важно, чтобы ее участники находили мирные и компромиссные решения существующих противоречий. Поэтому выстраивание эффективного диалога между ведущими центрами силы Евразии является одной из важнейших задач внешней политики Казахстана. В этом контексте подготовленный рейтинг рисков призван обозначить те проблемные вопросы, которые должны стать предметом данного диалога.

В числе авторов исследования - выдающиеся умы и нобелевские лауреаты:

Мэтью Рожански - директор Института Кеннана при Международном научном центре имени Вудро Вильсона; Дэн Смит - директор Стокгольмского международного института изучения проблем мира (SIPRI); Мэтью Барроуз - директор Инициативы стратегического прогнозирования Атлантического совета США; Владимир Якунин - председатель наблюдательного совета Исследовательского института «Диалог цивилизаций»; Раджендра Пачаури - лауреат Нобелевский премии мира, главный ментор международного движения POP (Protect Our Planet) и президент Всемирного форума по устойчивому развитию.

Напомним, 4-ое заседание ежегодного «Астана клуба» состоится в столице Казахстана 12-13 ноября и традиционно пройдет в Назарбаев центре.

Ключевая миссия «Астана клуба» - обсуждение глобальных тенденций и поиск решений наиболее важных проблем, оказывающих влияние на мир в целом и регион Евразии - в частности, а также доведение до мировой экспертно-политической аудитории официальной казахстанской позиции.

В нынешнем году в работе «Астана Клуба» примут участие более 50 спикеров из 30 стран мира. Среди ожидаемых гостей форума - бывшие и действующие главы государств и правительств, крупные дипломаты, руководители ведущих мозговых центров и эксперты с мировым именем.

Работа экспертов в рамках 4-го заседания клуба будет сосредоточена вокруг главной темы, обозначенной как «На пути к Большой Евразии: как построить общее будущее?». Особое внимание эксперты обратят на перспективы новой стратегической архитектуры в Евразии в условиях формирующейся многополярности и усиления держав среднего размера, выступающих не объектами, а субъектами новой геополитической реальности.

Организаторами клуба выступают Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы и Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК - Елбасы.