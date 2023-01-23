На четверть за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. С начала эпидсезона рост – в 1,6 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за прошлую неделю зарегистрировали 1 861 заболевшего. В сравнении с предыдущим аналогичным периодом отмечается снижение на 24 %. Тогда зарегистрировали 2 315 случаев ОРВИ.

Болеют в основном дети – 65 % от общего числа обратившихся за медпомощью.

В регионе циркулирует грипп типа А и В. Превалирует заболеваемость гриппом типа В – 246 лабораторно подтвержденных случаев. Тип А выявили у 26 человек. В том числе у 22 – так называемый «свиной», у четверых – «гонконгский».

Среди заболевших – 53 беременных женщины и 84 ребенка в возрасте до 14 лет. Все не получали прививку против гриппа.

Санитарные врачи рекомендуют правильно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности не посещать места массового скопления людей, как можно чаще мыть руки с мылом. Вирус гриппа передается не только воздушно-капельным путем, но и через предметы обихода при контакте грязных рук со слизистыми оболочками носа, глаз, рта.