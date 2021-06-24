РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:12, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    На четверть снизилась подростковая преступность в Жамбылской области

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области зарегистрировано снижение подростковой преступности на 25,5%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, за пять месяцев этого года число преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, снизилось с 49 до 36 фактов - на 25,5%. Дополнительно произошло снижение количества преступлений средней тяжести, тяжких преступлений и преступлений небольшой тяжести.

    Вместе с тем, по видам преступлений также наблюдается снижение по причинению тяжких телесных повреждений, хулиганств и краж чужого имущества, а также количества групповых преступлений и ранее совершавшими подростками.

    На 42,6% отмечается динамика снижения числа несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности. В том числе учащихся общеобразовательных учреждений на 67%, студентов колледжей на 41%, нигде не учащихся и не работающих подростков - на 14,2%.

    Кроме того, на 7,1% снизилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних. В числе таких преступлений убийства, изнасилования, причинение тяжких телесных повреждений, мошенничество, хулиганство и кражи чужого имущества.

    «С начала года в результате локально-рейдовых отработок в ОВД Жамбылской области доставлено 3 867 несовершеннолетних, 2 974 из них - за нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00. К административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей привлечено 64 родителя. Выявлено 57 нарушений законодательства о правилах реализации алкогольной продукции», - пояснил начальник управления местной полицейской службы ДП области полковник полиции Рахымберди Ашкеев.

    По словам спикера, на учет в органы внутренних дел поставлено 182 подростков и 156 неблагополучных семей.

    «За неоднократные правонарушения 14 подростков определены в специальную школу для детей и подростков с девиантным поведением. 36 родителей, или лиц их заменяющих, лишены родительских прав», - пояснил начальник УМПС ДП полковник полиции Рахымберди Ашкеев.


    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:56
    Убил и закопал во дворе: суд вынес приговор павлодарцу
    Сегодня, 11:42
    Более 100 дельфинов погибли в Бразилии из-за рекордно высокой температуры воды
    Сегодня, 11:42
    Сферу административной юстиции хотят расширить в РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!