На четверть снизилась подростковая преступность в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области зарегистрировано снижение подростковой преступности на 25,5%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, за пять месяцев этого года число преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, снизилось с 49 до 36 фактов - на 25,5%. Дополнительно произошло снижение количества преступлений средней тяжести, тяжких преступлений и преступлений небольшой тяжести.

Вместе с тем, по видам преступлений также наблюдается снижение по причинению тяжких телесных повреждений, хулиганств и краж чужого имущества, а также количества групповых преступлений и ранее совершавшими подростками.

На 42,6% отмечается динамика снижения числа несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности. В том числе учащихся общеобразовательных учреждений на 67%, студентов колледжей на 41%, нигде не учащихся и не работающих подростков - на 14,2%.

Кроме того, на 7,1% снизилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних. В числе таких преступлений убийства, изнасилования, причинение тяжких телесных повреждений, мошенничество, хулиганство и кражи чужого имущества.

«С начала года в результате локально-рейдовых отработок в ОВД Жамбылской области доставлено 3 867 несовершеннолетних, 2 974 из них - за нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00. К административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей привлечено 64 родителя. Выявлено 57 нарушений законодательства о правилах реализации алкогольной продукции», - пояснил начальник управления местной полицейской службы ДП области полковник полиции Рахымберди Ашкеев.

По словам спикера, на учет в органы внутренних дел поставлено 182 подростков и 156 неблагополучных семей.

«За неоднократные правонарушения 14 подростков определены в специальную школу для детей и подростков с девиантным поведением. 36 родителей, или лиц их заменяющих, лишены родительских прав», - пояснил начальник УМПС ДП полковник полиции Рахымберди Ашкеев.