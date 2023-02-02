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На четверть подорожали за год продукты в СКО

2 Февраля 2023, 08:31
На четверть подорожали за год продукты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в январе инфляция в годовом исчислении достигла 21,7 %. Подорожали все группы товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, за год цены на продовольственные товары возросли более чем на 26 %, непродовольственные – почти 21 %, платные услуги – на 15 %.

Заметно подорожал сахар – на 54 %, мука и крупы – на 44%, макароны – на 40 %, мучные изделия – 47 %, молочные продукты – почти на 30 %, мясо – на 22 %, свежие овощи – на 12 %. В последней группе дешевле стали только капуста и морковь – на 21 % и 10 %, соответственно.

Стоимость моющих и чистящих средств за этот же период увеличилась на 40 %, бытовых приборов – на 22 %, материалов для ремонта – около 23 %, одежды и обуви – почти на 19 %, фармацевтической продукции – 14 %.

Ритуальные услуги в регионе подорожали более чем на 52%. Стоимость услуг общественного питания возросла на 35 %, услуг парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 26 %. Автострахование и услуги нотариуса теперь дороже на 12 %.

По итогам прошлого года инфляция в регионе составляла 20,6 %. Статистики посчитали, что почти половину семейного бюджета североказахстанцы тратят на продукты питания.

Ранее сообщалось, что наивысшая инфляция в январе зарегистрирована в Актюбинской области, самая низкая – в Алматинской.


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