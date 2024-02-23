На четыре года осудили жителя Кокшетау за хранение «синтетики»

Четыре года лишения свободы и принудительное лечение от наркомании назначил кокшетауский городской суд акмолинцу, задержанному с наркотиками в особо крупном размере, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, мужчина приобрел психотропные вещества через Telegram. Наркотики ему оставили в условном месте в виде закладки.

— Находясь там же, гражданин К. употребил психотропные вещества и направился на поиски второй закладки, где и был задержан сотрудниками полиции. В момент задержания гражданин К. находился в состоянии наркотического опьянения, — поделились в ведомстве.

Мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы в учреждении уголовно — исполнительной системы средней безопасности. Суд также отправил осужденного на принудительное лечение от наркомании.

На открытый судебный процесс были приглашены для профилактики студенты.

Приговор не вступил в законную силу.