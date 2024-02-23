РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:29, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    На четыре года осудили жителя Кокшетау за хранение «синтетики»

    наркотики
    Фото: pixabay

    Четыре года лишения свободы и принудительное лечение от наркомании назначил кокшетауский городской суд акмолинцу, задержанному с наркотиками в особо крупном размере, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, мужчина приобрел психотропные вещества через Telegram. Наркотики ему оставили в условном месте в виде закладки.

    — Находясь там же, гражданин К. употребил психотропные вещества и направился на поиски второй закладки, где и был задержан сотрудниками полиции. В момент задержания гражданин К. находился в состоянии наркотического опьянения, — поделились в ведомстве.

    Мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы в учреждении уголовно — исполнительной системы средней безопасности. Суд также отправил осужденного на принудительное лечение от наркомании.

    На открытый судебный процесс были приглашены для профилактики студенты.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Теги:
    Регионы Казахстана Борьба с наркотиками Суды Кокшетау
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!