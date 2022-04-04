На чемпионате Казахстана по карате атыраусцы завоевали 12 медалей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау завершился чемпионат Республики Казахстан по карате среди молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В соревнованиях, в которых приняли участие более 300 спортсменов из 14 регионов страны, Атырауская область завоевала три золотые, две серебряные и семь бронзовых медалей.

В первый день соревнований среди кадетов в весовой категории 70 кг Абзал Аскарулы стал обладателем бронзовой медали. Во второй день среди юниоров бронзовые медали завоевали Батыргали Файзолла в весе 55 кг, Жаксылык Кайырлыбек в весе 61 кг. Среди девушек – Жалгас Улмекен, Алина Султанова завоевали серебряные медали.

В третий день соревнований Абилмансур Батыргали стал чемпионом. В весовой категории до 60 кг Нурсултан Калиев завоевал серебряную медаль, а Нурбек Кенжебай стал чемпионом страны.

Среди кадетов по программе ката чемпионкой стала Квон Валерия, бронзовую медаль завоевала Карина Крешневская.

В программе командного ката бронзовыми призерами стали Джамиль Багитов, Гизатулла Ильясин, Аян Абулхаир и Карина Крешневская, Валерия Квон, Айна Азизова.

Победители соревнований примут участие в предстоящем чемпионате Азии в столице Узбекистана Ташкенте.

В чемпионате WKF по карате приняли участие кадеты, юниоры и молодежь.