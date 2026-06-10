На чем зарабатывает Freedom Holding Corp. и какие новые бизнес-направления развивает

Freedom Holding Corp., акции которой торгуются на Nasdaq, завершил 2026 финансовый год с рекордной выручкой и двукратным ростом чистой прибыли — несмотря на продолжающиеся инвестиции в развитие экосистемы, телекоммуникаций, облачной инфраструктуры, цифровых сервисов и международной экспансии. Результаты компании интересны не только с точки зрения финансовых показателей, но и как проверка эффективности ее бизнес-модели. Freedom Holding продолжает выходить за рамки традиционного брокерского и банковского бизнеса, сохраняя при этом способность генерировать прибыль.

— Еще один финансовый год позади. И он был хороший, — написал в Instagram CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, комментируя результаты компании.

Выручка Freedom достигла $2,19 млрд — это в 26 раз больше, чем на момент листинга компании на Nasdaq. Чистая прибыль выросла с $76,2 млн до $153,3 млн, активы увеличились на треть — до $13,2 млрд, а число клиентов превысило 14 млн. Официальная финансовая отчетность подтверждает тот же тренд: бизнес Freedom стал масштабнее, диверсифицированнее и прибыльнее.

Для Freedom Holding эти результаты имеют особое значение, поскольку в последние годы компания активно инвестировала в расширение своей экосистемы. Сегодня инвестиции охватывают банковские сервисы, брокерскую инфраструктуру, страхование, электронную коммерцию, онлайн-продажу билетов, travel-направление, телекоммуникации, облачные сервисы и медиа. Подобная стратегия обычно требует значительных расходов и может временно оказывать давление на прибыльность. Однако результаты 2026 финансового года показывают, что часть этих инвестиций уже начинает поддерживать рост компании.

Особенно заметно это в сегменте выручки от товаров и услуг, которая выросла с $40,1 млн до $97,4 млн — или на 143%. Компания связывает эту динамику с развитием телекоммуникационного направления после приобретения Freedom Cloud Holding, а также с ростом клиентской активности и объема заказов в онлайн-ритейлере Arbuz. Нефинансовые сервисы становятся частью денежного потока экосистемы, а не остаются второстепенным дополнением к финансовому бизнесу.

В отчетности Freedom Holding сегмент «Прочее» описывается как бизнесы направленные на вовлеченность клиентов. Сюда входят платежные сервисы, электронная коммерция, онлайн-продажа билетов, travel-агрегация, телекоммуникации, облачные сервисы и медийные проекты. Freedom Telecom — телекоммуникационный бизнес группы, Freedom Cloud — облачная инфраструктура для корпоративных и государственных клиентов, а Freedom Media — стриминговая и медиаплатформа.

При этом финансовый бизнес Freedom Holding Corp. остается ядром экосистемы и продолжает создавать базу для дальнейшего расширения. Банковский сегмент продолжил рост: объем активов достиг $5,36 млрд, кредитный портфель увеличился на 29% — до $2,05 млрд, а депозитный портфель вырос на 46% — до $2,52 млрд. Брокерский бизнес также расширил клиентскую базу: количество брокерских счетов увеличилось с 683 тыс. до 858 тыс.

Ключевым интерфейсом модели стало суперприложение Freedom SuperApp. Число его пользователей превысило 5 млн человек, а количество ежемесячно активных пользователей (MAU) в марте 2026 года выросло до 2,59 млн против 1,02 млн годом ранее. SuperApp объединяет банковские сервисы, платежи, страхование, билеты, доставку продуктов, travel-сервисы, электронную коммерцию, медицинские и государственные услуги. Чем больше функций предлагает приложение, тем выше вероятность того, что клиенты будут использовать Freedom не только для инвестиций и банковских операций, но и для повседневных дел.

Рост чистой прибыли на фоне столь масштабных инвестиций указывает на то, что компания способна монетизировать растущую клиентскую базу и снижать зависимость от одного источника дохода. Один клиент может пользоваться несколькими сервисами одновременно, а единая инфраструктура поддерживает сразу несколько продуктов.

Для инвесторов финансовые показатели — лишь часть истории. Для компании, которая стремится к международной экспансии и привлечению нового капитала, не менее важна регуляторная определенность. Тимур Турлов прокомментировал проверку SEC, которая, по его словам, продолжалась почти пять лет и теперь близится к завершению после получения компанией Wells Notice. Турлов подчеркнул, что это «не обвинение и не приговор», а процедурный этап, после которого компания может представить свою позицию регулятору.

Тимур Турлов напрямую связывает снижение регуляторной неопределенности с дальнейшим развитием бизнеса: «Окончание проверки открывает нам прямой путь к привлечению капитала и получению финансовых лицензий в США и Европе». Для компании, строящей международную инфраструктуру, доступ к капиталу и лицензиям может стать одним из ключевых факторов следующего этапа роста.

Планы Freedom Holding подтверждают нацеленность компании на дальнейшее расширение бизнеса. Группа подала заявку на получение банковской лицензии во Франции и планирует инвестировать в проект €500 млн. Кроме того, Freedom подписал соглашение о приобретении 99,32% акций Turkish Bank A.S., одновременно развивая региональную банковскую платформу и получив разрешение на создание дочернего банка в Грузии. В брокерском бизнесе компания расширила присутствие за счет лицензии в Abu Dhabi Global Market и развития операций в Турции. Параллельно Freedom участвует в проекте по созданию суверенной ИИ-инфраструктуры в Казахстане на базе технологий NVIDIA с предполагаемыми инвестициями в размере $2 млрд.

Результаты 2026 финансового года показывают, что Freedom Holding Corp. входит в новый этап развития. Рекордная выручка, двукратный рост прибыли, увеличение клиентской базы, а также первые ощутимые результаты телеком- и облачного бизнеса свидетельствуют о том, что инвестиции в новые направления начинают поддерживать рост, в то время как группа в целом продолжает повышать прибыльность. Если этот тренд сохранится, следующим вопросом станет уже не то, сможет ли Freedom построить экосистему, а насколько успешно компания сумеет масштабировать эту модель на новых рынках.