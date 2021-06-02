На бюрократию акиматов пожаловался Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На бюрократию со стороны местных исполнительных органов в вопросе предоставления земельных участков под строительство объектов придорожного сервиса пожаловался министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня вдоль республиканской сети действует 1 854 объектов сервиса, из которых 58% отвечают требованиям Национального стандарта. При этом большинство имеющихся объектов были построены до его утверждения. В наших планах до конца года довести количество объектов сервиса, отвечающих нормативным требованиям, до 66% (1322 единиц), а также построить 125 новых объектов, в том числе за счет якорных инвесторов 38 АЗС и за счет частных инвестиций 87 санитарно-гигиеничных узлов», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи с населением.

Министр сообщил, что до 2025 года дополнительно будут построены свыше 400 современных объектов.

«Вместе с тем, министерство использует административные подходы по развитию придорожного сервиса. Мы со своей стороны согласовываем размещение объекта сервиса. Но при получении земельных участков под строительство новых современных объектов на местах имеются случаи бюрократии со стороны местных исполнительных органов. Хотя развитие объектов придорожного сервиса, прежде всего, прерогатива акиматов, ведь это влияет на развитие бизнеса. Для решения вопросов, связанных с развитием придорожного сервиса, требуются совместные действия местных исполнительных органов и бизнес-сообщества», - добавил глава МИИР.



