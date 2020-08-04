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На борту рейса KLM произошла драка из-за отказа надеть маски

Автор:  
Тимур Дюсекеев
4 Августа 2020, 15:34
На борту рейса KLM произошла драка из-за отказа надеть маски

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – На борту рейса нидерландской авиакомпании KLM началась драка после того, как двое пассажиров отказались надевать маски, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Independent.

Видеозапись, опубликованная изданием, демонстрирует драку в салоне самолета Boeing-737, вылетевшего из Амстердама на остров Ибицу в пятницу, после того, как двое британских отдыхающих отказались от требования надеть маску.

KLM заявила, что оба мужчины были задержаны с помощью других пассажиров и были арестованы испанской полицией по прибытии на Ибицу.

«Двое пассажиров отказались надеть маски, и они беспокоили своих попутчиков физически и вербально, - приводятся слова представителя авиакомпании. - Пилот сообщил местным властям, и по прибытии оба пассажира были арестованы».

В аккаунте Instagram, который впервые разместил видео в воскресенье утром, утверждалось, что один из пассажиров был англичанином и пил водку.

Маски обязательны на рейсах KLM и в аэропортах Нидерландов. Перед посадкой на борт воздушного судна пассажиров проверяли на наличие масок, а во время полета бортпроводники делали напоминание о необходимости ношения их во время полета.


фото:nypost.com
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