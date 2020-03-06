На борту Grand Princess, пассажир которого умер от коронавируса, находятся четверо россиян

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - По меньшей мере, четверо российских граждан находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, членов экипажа и пассажиров которого проверяют на коронавирус перед возвращением в порт города Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мы подтверждаем, что на борту находятся четыре гражданина РФ, все они - члены экипажа, - указали в четверг в пресс-службе компании Princess Cruises, являющейся оператором лайнера. - В числе пассажиров россиян нет».

Как сообщили ТАСС в четверг в посольстве РФ в США, американские власти пока не дали ответа на запрос диппредставительства по поводу нахождения четырех россиян на борту лайнера Grand Princess. «Запросили Госдепартамент о россиянах на борту лайнера, - указывается в сообщении. - Власти США обещали сообщить, есть ли наши граждане на судне. На настоящий момент официального подтверждения нами получено не было».

Ранее американские СМИ сообщили о том, что команде корабля Grand Princess, следовавшего по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (город в Мексике), было приказано вернуться в порт Сан-Франциско. Такое распоряжение властей штата Калифорния последовало после того, как один из пассажиров, находившихся на борту Grand Princess с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, скончался в результате болезни, вызванной новым коронавирусом. В Twitter Princess Cruises сообщается, что перед заходом в порт порядка 100 членов экипажа и пассажиров будут проверены на заражение вирусом, оборудование для этого будет доставлено на борт корабля вертолетом. К настоящему моменту информации об инфицированных из числа тех, кто находится на корабле, нет.