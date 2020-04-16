На борту французского авианосца подтвердили 668 случаев коронавируса

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – На французском авианосце «Шарль де Голль» 668 моряков сдали положительные тесты на коронавирус, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В заявлении министерства обороны Франции говорится, что проверку прошли 1767 военнослужащих авианосной ударной группы ВМС Франции во главе с атомным авианосцем «Шарль де Голль».

Результаты тестирования показали, что по меньшей мере 668 человек заразились коронавирусом. Еще треть результатов пока неизвестна.

«Тридцать один человек сегодня находится в военном госпитале в Тулоне, из которых один – в реанимации. Тестирование продолжается», - говорится в сообщении минобороны Франции.

«Шарль де Голль» отправился в восточное Средиземноморье 21 января для поддержки военных операций против террористов в Ираке и Сирии, а затем участвовал в международных учениях в Атлантическом океане и Северном море.

Авианосная ударная группа ВМС Франции была вынуждена вернуться в Тулон на две недели раньше, чем планировалось после того, как у членов экипажа отмечены признаки симптомов атипичной пневмонии COVID-19, вызываемой коронавирусом.