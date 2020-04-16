Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

На борту французского авианосца подтвердили 668 случаев коронавируса

Автор:  
Тимур Дюсекеев
16 Апреля 2020, 14:56
На борту французского авианосца подтвердили 668 случаев коронавируса

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – На французском авианосце «Шарль де Голль» 668 моряков сдали положительные тесты на коронавирус, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В заявлении министерства обороны Франции говорится, что проверку прошли 1767 военнослужащих авианосной ударной группы ВМС Франции во главе с атомным авианосцем «Шарль де Голль».

Результаты тестирования показали, что по меньшей мере 668 человек заразились коронавирусом. Еще треть результатов пока неизвестна.

«Тридцать один человек сегодня находится в военном госпитале в Тулоне, из которых один – в реанимации. Тестирование продолжается», - говорится в сообщении минобороны Франции.

«Шарль де Голль» отправился в восточное Средиземноморье 21 января для поддержки военных операций против террористов в Ираке и Сирии, а затем участвовал в международных учениях в Атлантическом океане и Северном море.

Авианосная ударная группа ВМС Франции была вынуждена вернуться в Тулон на две недели раньше, чем планировалось после того, как у членов экипажа отмечены признаки симптомов атипичной пневмонии COVID-19, вызываемой коронавирусом.


Франция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка