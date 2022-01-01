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На борьбу со вспышкой COVID-19 китайской провинции Шэньси выделено почти $80 млн

1 Января 2022 12:00
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На борьбу со вспышкой COVID-19 китайской провинции Шэньси выделено почти $80 млн

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – По распоряжению Госсовета КНР провинции Шэньси (Северо-Западный Китай) в срочном порядке выделено 500 миллионов юаней (около $79,5 млн) на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Министерства финансов Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«В соответствии с решением Госсовета Министерство финансов КНР 31 декабря в срочном порядке выделило 500 миллионов юаней в виде субсидий для поддержки провинции Шэньси в организации работы по профилактике и борьбе с эпидемией», - отмечается в заявлении Минфина.

Наиболее сложная ситуация по приросту граждан с коронавирусом наблюдается в городе Сиань (административный центр провинции Шэньси), где 13 миллионов жителей уже десять дней находятся в домашней изоляции.

По сообщениям местных СМИ, власти г.Сиань столкнулись с трудностями при организации поставок продовольствия и предметов первой необходимости жителям заблокированного китайского мегаполиса. В ряде районов г.Сиань начали раздавать бесплатные продуктовые наборы жителям.

С 9 декабря в городе Сиань зарегистрировано более 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Вспышка COVID-19 в провинции Шэньси произошла накануне новогодних праздников и зимних Олимпийских игр в Пекине, которые стартуют в феврале.

На этом фоне власти ряда мегаполисов Китая, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Нанкин и Ухань отменили новогодние представления.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения, в пятницу в материковом Китае зарегистрировано 175 случаев заболевания COVID-19, из них 174 случая приходятся на город Сиань.



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#Здравоохранение   #Китай   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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