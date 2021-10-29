На борьбу с COVID-19 ВОЗ запросила более 23 млрд долларов через коалицию ACT-Accelerator

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество выделить через каналы международного механизма ACT-Accelerator 23,4 млрд долларов на борьбу с COVID-19. Они будут использованы на обеспечение доступа к вакцинам, лечению, тестам, а также на персональные защитные средства медработников, в первую очередь – в бедных странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Организации Объединенных Наций.

Глава ВОЗ напомнил, что неравный доступ к тестам, лечению и вакцинам COVID-19 продлевает пандемию повсюду в мире и увеличивает риск появления новых, более опасных вариантов, на которые могут не подействовать нынешние инструменты борьбы с болезнью.

Платформа ACT Accelerator – единственный механизм, позволяющий на глобальном уровне ускорить разработку средств для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. Она официально была запущена 24 апреля 2020 года. Однако страны по-прежнему не выделяют достаточно средств на борьбу с пандемией, а тратят триллионы на то, чтобы избавиться от ее последствий.

Лишь 0,4 процента тестов и 0,5 процента всех введенных доз вакцин приходится на страны с низким уровнем дохода, которые составляют девять процентов населения мира.

Сейчас в день, в основном в богатых странах, вводят около миллиона доз вакцин от COVID-19 – это в три раза больше, чем ежедневный показатель вакцинации в бедных странах, который составляет примерно 330 тысяч доз в день. Несмотря на призыв ВОЗ повременить с дополнительными дозами до конца года, в настоящее время 62 страны предлагают их своим гражданам. ВОЗ рекомендует направлять излишки вакцин в бедные страны, где привито менее четырех-пяти процентов населения.

Чтобы оказать помощь бедным странам в получении и использовании инструментов борьбы с COVID-19, в период до сентября 2022 года коалиции ACT-Accelerator требуется 23,4 миллиарда долларов США. Эта цифра не идет ни в какое сравнение с триллионами долларов, которыми исчисляются экономические потери во время пандемии, а также с затратами на восстановление.

Полное финансирование нового плана позволит:

- Поддерживать кампании вакцинации в 91 стране с низким уровнем дохода в рамках программы COVAX путем предоставления достаточного количества доз. Это будет способствовать достижению глобальной цели – 70 процентного охвата во всех странах к середине 2022 года;

- Оказать помощь 144 странам, входящим в консорциум диагностических средств, в достижении минимального уровня тестирования. Необходимо обеспечить по крайней мере наличие одного теста на тысячу человек в день и достаточный уровень генетического секвенирования, чтобы вовремя выявлять новые варианты вируса;

- Обеспечить 120 миллионам пациентов с COVID-19 в странах с низким и средним уровнем доходов доступ к существующим и новым методам лечения, включая кислород;

- Обеспечить безопасность 2,7 миллиона медицинских работников в странах с низким и средним уровнем доходов с использованием средств индивидуальной защиты.

«Чтобы положить конец пандемии, правительства, производители и доноры должны полностью профинансировать ACT-Accelerator с тем, чтобы устранить неравенство в доступе к вакцинам, тестам и лечению COVID-19», – заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Он добавил, что ACT-Accelerator сосредоточит свои усилия на устранении огромного разрыва в доступе к этим инструментам и средствам, усилит тем самым свою роль союзника стран, которые не могут оплатить их рыночную цену.

Глава ВОЗ добавил, что предоставление денег на борьбу с пандемией, в том числе через коалицию ACT-Accelerator, – это вопрос глобальной безопасности в сфере здравоохранения.

«Пора действовать!» – призвал доктор Тедрос.