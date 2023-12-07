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    20:21, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    На большей территории Казахстана ожидаются метель, туман и резкое понижение температуры воздуха

    Непогода в Петропавловске: коммунальные службы работают в усиленном режиме
    Фото: скрин с видео.

    По данным РГП "Казгидромет" в ближайшие сутки на большей территории Казахстана ожидаются метель, туман и резкое понижение температуры воздуха, передает агентство Kazinform.

    Ночью и утром на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с.

    Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидается низовая метель. На севере, западе области ожидается гололед. Ветер северо-западный ночью на севере области ожидаются порывы 15-20 м/с. В г. Караганда ночью ожидается низовая метель. Ожидается гололед.

    На юге Алматинской области временами ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха от 11-16, в горных районах области 2-7 тепла до 3 мороза-2 тепла, на севере, в горных районах области 6-11 мороза. В г. Алматы днем ожидается резкое понижение температуры воздуха от 14-16 тепла до 1 мороза-1 тепла. В г. Конаев днем ожидается резкое понижение температуры воздуха от 11-13 тепла до 0-2 тепла.

    Ночью и утром на юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

    На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем в горных районах области 15-20 м/с. В г. Шымкент ночью и утром ожидается туман. В г. Туркестан временами ожидается туман.

    На севере Костанайской области ожидается туман. Ночью на востоке, юге области низовая метель.

    На севере Актюбинской области ожидается туман.

    Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный снег. На севере, востоке, юге области низовая метель, гололед. В г. Усть-Каменогорск ожидается низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью порывы 15-20 м/с.

    Ночью на западе, востоке, в центре Павлодарской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В г. Павлодар ночью ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

    Днем на северо-востоке, юге Мангистауской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер восточный на западе, северо-востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В г. Актау ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке, в центре области Абай ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, востоке, в центре области 15-20, ночью порывы 25 м/с. В г. Семей ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

    На северо-востоке, в горных районах области Жетісу ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с. В районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более. В г. Талдыкорган днем ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    Днем 08 декабря в горных районах, ночью 09 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег, низовая метель. 07-09 декабря на юге, в горных районах области ожидаются туман. 07 декабря ночью и утром в горных районах, 08-09 декабря сутки на юге, в горных районах области гололед. 07-09 декабря ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В г. Тараз ночью 09 декабря ожидается сильный снег. 07-09 декабря ожидается туман, 08-09 декабря гололед.

    Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В г. Петропавловск ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Штормовое предупреждение
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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