На большей части Казахстана пройдут дожди с грозами и градом

Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части РК — пройдут дожди с грозами и градом, усилением ветра, на юге с пыльной бурей. На западе — шквал, на севере и в центре в ночные и утренние часы ожидается туман.

В Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской области, на западе, востоке, юге, в центре Карагандинской, юге, в центре Акмолинской области, на севере, востоке, в центре области Улытау, на востоке, юго-западе, в центре области Абай, северо-западе, востоке Атырауской, в центре, на севере Кызылординской, на северо-западе Костанайской, в центре Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на западе, в центре Туркестанской, в центре Алматинской, на юге Северо-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе Мангистауской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на востоке, юго-востоке Павлодарской области, на севере, западе, восток области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее мы писали, какая погода будет в июне по Казахстану.