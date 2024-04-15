На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие сутки в 12 областях республики объявлено штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Атырауской области ожидаются дождь, гроза, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается гроза, туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается небольшой дождь.

В Акмолинской и Костанайской областях ожидается туман.

В Жамбылской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается гроза и туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман.

В области Жетысу ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.