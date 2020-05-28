На более чем миллиард тенге предотвратили ущерб пограничники в Каспийском море

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничной службой КНБ с 31 марта задержано 98 нарушителей в пограничном пространстве, из них 14 нарушителей режима государственной границы и 71 режима территориальных и внутренних вод (моря). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пограничную службу КНБ РК.

Изъято 65 плавательных средств, 42 двигателя, четыре транспортных средства, орудия браконьерского лова: более 236 км сетей и калад, 66 вентерей, 55,1 тысячи крючьев и т.д.

Из незаконного браконьерского оборота изъяты рыба осетровых пород – 763 штуки (3,8 тысячи кг), частиковых пород – 4947 штуки (2,5 тысячи кг), а также 43 тюленя.

Ущерб, нанесенный браконьерами, оценивается в 85,6 млнтенге.

В результате действий пограничной службы выпущено в естественную среду обитания 3824 шт. живой рыбы (в том числе 695 осетровых видов) и 43 тюленя. Наложен штраф в размере 1,88 млн тенге.

Предотвращен экологический ущерб в размере более 1 млрд тенге.



