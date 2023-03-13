На более чем 2 млрд тенге оштрафовано руководство Алматинских тепловых сетей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Приговором суда №2 Медеуского района г. Алматы осуждены за получение взятки генеральный директор и другие руководители Алматинских тепловых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

Генеральный директор ТОО «Алматинские тепловые сети» (далее – АлТС) Бейсенбинов К. к штрафу в сумме 560 млн тенге; главный инженер АлТС Казымбетов Д. к штрафу в сумме 560 млн тенге; начальник Управления капитального строительства АлТС Джингильбаев С. к штрафу в сумме 560 млн тенге.

За дачу взятки осужден директор ТОО «СпецКоммунСтрой» Разимбеков Б. с назначением наказания в виде штрафа в сумме 400 млн тенге.

Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Общая сумма штрафа для осужденных составила 2 млрд 80 млн тенге, что является равным бюджету строительства школы на 350 мест или детского сада на 320 мест.

Должностные лица АлТС подозревались в получении взятки от Разимбекова Б. в сумме 16 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств по договорам о проведении реконструкции тепловых сетей в г. Алматы.

В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки, мера наказания заменяется на лишение свободы (приговор суда не вступил в законную силу).