На более чем 2 млн тенге обманули мошенники четырех акмолинцев за день

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За один день полицией зарегистрировано четыре случая обмана жителей Акмолинской области интернет-мошенниками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

Неизвестный, позвонив Б. сообщил, что в «Каспий Банк» пытаются оформить на неё кредит, после переключил ее якобы на сотрудника службы безопасности. После «сотрудник безопасности» заявила, что для того чтобы аннулировать кредит, потерпевшей необходимо самой оформить кредит в банке и перечислить средства на указанный мошенником счет. Женщина, получив кредит в АО «Каспий Банк» перевела на счет мошенника 480 тысяч тенге.

Неизвестные путем обмана А., получив от нее личные данные, удаленно используя установленное на ее сотовом телефоне приложение АО «Форте Банк» оформили кредит на сумму 797 000 тенге. Об ей стало известно после поступления на телефон СМС-сообщений из банка.

На абонентский номер К. поступило СМС от мошенника с предложением заработать денежные средства в приложении «Тик-Ток» путем вложения денежных средств и извлечения 40% прибыли от вложенной суммы с возвратом основной суммы. К. согласилась и перевела денежные средства на банковскую карту мошенника 887 400 тенге.

Неизвестный позвонил Д. и представившись сотрудником аналитической компании «Инвест» по имени Тимур предложил вложить денежные средства в торговую биржу. Пообещав потерпевшей прибыль от вложенной суммы, получил от последней перечислением на счет 82 тысячи тенге и отключил телефон.



