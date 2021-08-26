+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: °С
USD 424.72 EUR 498.92
RUB 5.76 CNY 65.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На более чем 163 млн тенге обменяли казахстанцы старых банкнот

26 Августа 2021 11:27
Поделиться:
На более чем 163 млн тенге обменяли казахстанцы старых банкнот

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана напоминает, что с 12 июня 2021 года действует бессрочный период обмена банкнот, выпущенных в 2006 году и после. Всего за это время казахстанцы обменяли 66 403 банкноты на общую сумму свыше 163 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Новости по теме
МВФ выделил Казахстану СДР на 1,57 млрд долларов
Доллар подешевел на торгах KASE В Казахстане возросла готовность банков кредитовать бизнес - Нацбанк Спрос на готовую продукцию ухудшился - эксперт

Больше всего обращений на замену банкнот поступило от жителей Алматы (16,6%), Нур-Султана (9,7%), Карагандинской области (8,8%). Основная доля принятых к обмену купюр – это банкноты номиналом 500 тенге (47,1%).

Отметим, что вышедшие из обращения банкноты номиналами 500, 1000, 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года можно обменять без каких-либо ограничений по срокам в территориальных филиалах НБК.

При выпуске новой банкноты в течение 12 месяцев будет действовать период параллельного обращения. Банкноты как старого, так и нового образцов, будут являться законным платежным средством и их обязаны принимать по всем видам платежей на протяжении 1 года.

После выхода из обращения той или иной банкноты в течение 3 лет ее можно обменять как в филиалах НБК, так и в отделениях БВУ и офисах АО «Казпочта». По истечении 3 лет вышедшие из обращения банкноты можно будет обменять бессрочно в филиалах НБК.

Адреса и контакты территориальных филиалов доступны на нашем сайте.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нацбанк Казахстана   #Банки  
Поделиться:
Новости по теме
МВФ выделил Казахстану СДР на 1,57 млрд долларов
Доллар подешевел на торгах KASE
В Казахстане возросла готовность банков кредитовать бизнес - Нацбанк
Спрос на готовую продукцию ухудшился - эксперт
Популярное
1 Аким Алатауского района прокомментировал инцидент с журналистом в Алматы
2 Назначен новый начальник Службы государственной охраны РК
3 Почему вакцинированные заражаются COVID-19
4 Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
5 Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны
6 Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
Читайте также
КФГД на 85% исполнил обязательства перед вкладчиками АО «Capital Bank Kazakhstan»
Казахстанцы приобрели более 2400 золотых слитков в июле
Аким Алатауского района прокомментировал инцидент с журналистом в Алматы
Назначен новый начальник Службы государственной охраны РК
Почему вакцинированные заражаются COVID-19
Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны
Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив