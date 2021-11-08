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На более 70 млн тенге причинили ущерб костанайцам интернет-мошенники

8 Ноября 2021 15:00
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На более 70 млн тенге причинили ущерб костанайцам интернет-мошенники

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Интернет-мошенники причинили ущерб жителям Костанайской области на сумму более 70 миллионов тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

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С начала года сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области раскрыто 370 преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.

«С 8-14 ноября 2021 года на территории Костанайской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Hi-tech». Цель мероприятия – выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере информатизации и связи, а также выявление лиц, незаконно изготовляющих, тиражирующих и распространяющих продукцию, запрещенную в свободном обороте», - сообщил начальник отдела Сабит Ибраемов.

В рамках ОПМ полицейские еще раз обращаются к гражданам о проявлении бдительности при сообщениях от неизвестных лиц о состоянии их вкладов в банке, просьбах прислать личные данные.

«Основной мерой профилактики данного вида преступлений мы считаем информирование граждан о способах и видах интернет-мошенничеств», - отмечает подполковник полиции.

По информации правоохранительных органов, с начала года в области зарегистрировано более тысячи фактов мошенничества. Общий ущерб составил более 70 млн тенге.

Напомним, недавно костанайские полицейские задержали мошенника, жертвами которых стали девять жителей Рудного.

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#Костанайская область   #Борьба с преступностью   #Интернет   #МВД РК   #Регионы   #Общество   #Криминал   #Мошенничество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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