На более 118 млн тенге за нарушение карантина наказаны объекты предпринимательства столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы, в состав которых входят представители районных акиматов и управлений полиции, продолжают работу по выявлению нарушителей ограничительных и карантинных мер среди объектов предпринимательства. Так, с начала года к адмответственности привлечено 561 физическое и юридическое лицо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

С 1 января по 13 мая районными управлениями санитарно-эпидемиологического контроля за нарушения ограничительных и карантинных мер к адмответственности привлечено 561 физическое, юридическое лицо на общую сумму 118 728 975 тенге.

Кроме того, в отношении 47 субъектов предпринимательства, которые, несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности за нарушения ограничительных и карантинных мер, не выполняли предписания, в специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султан направлено 52 материала.

Всего судом приостановлена деятельность 36 объектов и наложено административных штрафов на сумму более 6 млн. тенге.

За минувший день, 13 мая мониторинговые группы столицы выявили 4 факта нарушения карантинных и ограничительных мер объектами предпринимательства города.

В районе Сарыарка кафе «Дастархан» и ресторан «Турандот» не соблюдали санитарные нормы. Несмотря на существующие ограничения по количеству посадочных мест, в одном из заведений одновременно находилось 75 посетителей, в другом – 67 человек.

За нарушение режима карантина в районе Байконыр к адмответственности привлекли кафе «Гастро бар».

В Алматинском районе зафиксирован 1 факт несоблюдения ограничительных мер: кафе «Sultani MIX» нарушило установленный режим работы.

Все собранные материалы переданы в управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер в отношении нарушителей.

Напомним, Нур-Султан уже два месяца находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной. Жители и гости города, а также объекты предпринимательства должны строго соблюдать все санитарные нормы и требования, чтобы обезопасить себя и своих близких.