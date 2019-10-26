На большей территории Казахстана сохраняется погода без осадков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей территории Казахстана 26 октября с отрогом антициклона погода сохраняется без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь в северной и восточной части республики с прохождением ложбины циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки, гололед, усиление ветра. Местами ожидается туман.

В Акмолинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами- туман, в Павлодарской, днем Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ветер 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области местами-гололед. В Восточно-Казахстанской области ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.