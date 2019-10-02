+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 3 °С
USD 388.47 EUR 423.12
RUB 5.97 CNY 54.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На большей территории Казахстана 2 октября ожидается погода без осадков

2 Октября 2019 06:35
Поделиться:
На большей территории Казахстана 2 октября ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей территории Казахстана 2 октября ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

О заморозках предупредили жителей Алматинской области
Какая будет погода в октябре в Казахстане На юго-востоке Казахстана ожидается дождь с грозой О шторме предупредили жителей ЗКО

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе ожидается дождь, в горах на юго-востоке осадки. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Туркестанской, Кызылординской, ночью в Западно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской области местами-туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Костанайской, Павлодарской, ночью и утром Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами - туман.

В Кызылординской области ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, в северной половине Жамбылской, на западе и юге Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив