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На большей территории Казахстана 2 октября ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей территории Казахстана 2 октября ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе ожидается дождь, в горах на юго-востоке осадки. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.
В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Туркестанской, Кызылординской, ночью в Западно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской области местами-туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской, Костанайской, Павлодарской, ночью и утром Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами - туман.
В Кызылординской области ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, в северной половине Жамбылской, на западе и юге Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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