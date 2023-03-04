На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большую часть республики 4 марта оказывает влияние быстро смещающийся антициклон с районов Черного моря, а вслед ему на запад страны – ложбина циклона с центром над Скандинавией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Смена барических образований и обострение атмосферных процессов вызовет на большей части страны осадки (дождь, снег), усиление ветра с низовой метелью. Лишь в центре страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туман и гололед.