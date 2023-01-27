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На большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды с 28 по 30 января - Казгидромет

27 Января 2023, 13:11
На большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды с 28 по 30 января - Казгидромет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 28-30 января 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

В ближайший дни на территории Казахстана значительных изменений в погоде не ожидается. По-прежнему запад, юг и юго-восток страны будут находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная погода без осадков. Остальная же территория Казахстана все еще будет под влиянием атмосфеных фронтальных разделов, с которыми ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра.

Резких перепадов температурного фона не ожидается, однако на юге республики прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем от 5 мороза до 5-10 тепла, на юго-востоке страны от 8 мороза до 0-5 тепла.


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