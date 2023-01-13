На большей части Казахстана в ближайшие три дня ожидается погода без осадков

13 Января 2023, 12:02

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 14-16 января 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Обширный антициклон распространит свое влияние на большую часть территории Казахстана, ожидается погода преимущественно без осадков, лишь в северной и восточной частях республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируется неусточивый характер погоды со снегом и низовой метелью. На западе страны небольшое повышение температуры воздуха ночью от 9-19 до 5-17 мороза, основной фон температуры воздуха: ночью на северо-западе 13-28 мороза, на севере 10-23 мороза, в центре 17-28 мороза, на востоке 18-32 мороза, повышение температуры воздуха ночью на юге от 15-25 до 13-21 мороза, на юго-востоке от 20-38 до 15-26 мороза.