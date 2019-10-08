На большей части Казахстана сохранится теплая погода без осадков 8 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе, юго-востоке и в горных районах юга с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, на юге и юго-востоке усиление ветра 15-20 м/с, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Западно-Казахстанской, ночью в Атырауской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Алматинской области в районе Жаланашколя, днем местами в Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на северо-западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.