+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 10 °С
USD 389.00 EUR 426.85
RUB 5.99 CNY 54.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На большей части Казахстана сохранится теплая погода без осадков 8 октября

8 Октября 2019 05:29
Поделиться:
На большей части Казахстана сохранится теплая погода без осадков 8 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе, юго-востоке и в горных районах юга с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, на юге и юго-востоке усиление ветра 15-20 м/с, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Неблагоприятные метеоусловия в пяти городах РК будут 8 октября
Дожди и похолодание – прогноз погоды на 8 - 10 октября О грозе и ветре предупредили жителей Атырауской области Погода без осадков ожидается в Казахстане 7 октября

В Западно-Казахстанской, ночью в Атырауской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Алматинской области в районе Жаланашколя, днем местами в Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на северо-западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив