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На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Редактор:  
Зифа Хабирова
10 Июня 2023, 23:30
На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

11 июня Астане ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в центре, в горных районахАлматинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный при грозе 15-20, порывы 25 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

На большей части Актюбинской области ожидается сильная жара 30-35 градусов.

На юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный порывы 18 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области ожидаются сильная жара 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области 15-20 м/с.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с.

На севере Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 38 градусов. На севере, востоке, юге сохраняется черезвычайная пожарная опасность.

На востоке Абайской области ожидается гроза, ветер северо-западный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, на востоке области временами сильный дождь. На севере, востоке, юге области ветер северо-западный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Акмолинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На востоке, юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. На юге области сохраняется сильная жара 35 градусов.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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