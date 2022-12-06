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На большей части Казахстана 6 декабря ожидается снег

6 Декабря 2022, 00:47
На большей части Казахстана 6 декабря ожидается снег

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 6 декабря 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На большей части Республики Казахстан под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, лишь на востоке, в центре страны – без осадков. На северо-западе, юге области ожидается туман, на юге – гололед.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана.


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