На большей части Казахстана 6 декабря ожидается снег
6 Декабря 2022, 00:47
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 6 декабря 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
На большей части Республики Казахстан под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, лишь на востоке, в центре страны – без осадков. На северо-западе, юге области ожидается туман, на юге – гололед.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана.
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