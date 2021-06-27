На большей части Казахстана 27 июня ожидается жаркая погода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На значительной части территории Казахстана сохраняется жаркая погода. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, центре, востоке и северо-западе Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. На западе и юге ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, на северо-западе – град.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, град, утром местами туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской, утром и днем в Акмолинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман. В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Ночью и утром в Карагандинской области местами ожидается туман.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангыстауской областях сохранится сильная жара, местами очень сильная жара. В Актюбинской области на большей части, в Костанайской области местами также сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.