На благоустройство Костанайской области выделили 10,5 млрд тенге

Средства, которые выделяются местными исполнительными органами для соблюдения порядка и поддержания чистоты районов и городов, в этом году превысили свой обычный рубеж. Как отметили во время расширенной коллегии при акиме Костанайской области Кумаре Аксакалове, сумма 10,5 млрд на 24% выше, чем бюджет прошлого периода, передает корреспондент агентства Kazinform.

Данные средства будут использованы на установку ограждений, благоустройство территорий, установку детских и спортивных площадок, укладку брусчатки, вывоз несанкционированных свалок, озеленение, содержание зеленых насаждений и освещение.

— Только в текущем году на освещение выделено 4,2 млрд тенге. По итогам года планируется увеличить уровень освещенности улиц во всех населенных пунктах на 90%, в следующем году на 100%. В целях придания единого архитектурного облика сельских населенных пунктов на ограждение выделено 713,4 млн тенге, — рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров.

Отдельный пункт — вывоз ТБО. Благодаря субботникам, удалось вывезти 43,7 тыс. тонн ТБО. Среди лидеров по вывозу мусора — Карабалыкский, Мендыгаринский, Денисовский, Узункольский районы. Хуже всех вывозили мусор Лисаковск, Амангельдинский и Сарыкольский районы.

Что касается посадки деревьев — то до 2025 года планируется посадить полмиллиона саженцев, на 2024 год — 133 тыс. саженцев.

— По области уже посажено более 29,5 тыс. саженцев. Наибольшее количество саженцев высажено в городах Аркалык, Костанай и Рудный, а также в Камыстинском, Аулиекольском, Алтынсаринском районах. Наименьшее количество высажено в городе Лисаковск, Карасуском и Житикаринском районах. За аналогичный период прошлого года было высажено 27,5 тыс. саженцев, — подчеркнул Д. Аскаров.

Ранее стало известно, что в Костанае процент освещенности улиц составил 80%. В текущем году пообещали отремонтировать свет на 29 улицах областного центра.