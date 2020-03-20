На бирже AIX листингованы облигации на 63 млрд тенге, номинированные в юанях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 марта впервые в Казахстане облигации «Falcon» астанинского филиала Строительного банка Китая, номинированные в китайских юанях, были включены в официальный список Astana International Exchange (AIX). Листинг одновременно осуществлен на Гонконгской бирже. Облигации доступны только для институциональных профессиональных инвесторов. Вырученные средства будут использованы для финансирования местных инфраструктурных проектов и проектов инициативы «Пояс и путь» в Казахстане.МИА «Казинформ» рассказывает о том, зачем нужен выпуск этих ценных бумаг, что такое инициатива «Пояс и путь», и как она поможет казахстанской экономике.

Что такое «Пояс и путь»?

Инициатива «Пояс и путь», которую выдвинул Си Цзиньпин в 2013 году во время визита в Нур-Султан, представляет собой проект большой региональной стройки инфраструктуры и промышленности. Наземный «Пояс и путь» представляет собой три транспортных коридора - северный, центральный и южный. Также есть морской блок «Пояса и пути» - соединение Китая и Европы через 2 морских направления.

В сущности, необходимость «Пояса и пути» объясняется тем, что Китаю нужна инфраструктура для обмена товарами с европейским рынком, поэтому он готов финансировать стройки и производства вдоль торговых путей. Это нужно для поиска новых рынков сбыта и спасения своей экономики от кризиса перепроизводства. По открытой информации эта инициатива - очень капиталоёмкая и потребует около 21 трлн долларов инвестиций.

Для Казахстана это очень выгодный проект, потому что он предполагает и дальнейшее развитие транзитного потенциала страны, а также более глубокое встраивание в глобальные рынки и цепочки добавленной стоимости. По оценкам Всемирного банка, «Пояс и путь» может принести Казахстану +21% к ВВП, то есть увеличит общий экономический «пирог» Казахстана на десятки миллиардов долларов, что создаст дополнительные рабочие места и увеличит доходы граждан.

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – один из основных финансовых хабов инициативы «Пояс и путь» для финансирования крупномасштабных инфраструктурных проектов. По инициативе МФЦА на бирже AIX создан сегмент, в рамках которого компании могут привлекать инвестиции для реализации таких проектов. Юрисдикция МФЦА позволяет предпринимателям не переживать за собственные инвестиции, способствует привлечению финансов с рынка и гарантирует прозрачность для всех участников процесса. На бирже идет работа по созданию единого маркетплейса проектов «Пояса и пути» и расчетного центра юаней.

«AIX приветствует листинг первой облигации в юанях, которая является первым финансовым продуктом сегмента «Пояс и путь» на AIX. Это инновационная модель финансирования проектов инициативы «Пояс и путь», которая будет способствовать развитию казахстанской экономики и созданию новых рабочих мест», - считает Председатель правления AIX Тим Беннетт.

Также важно понимать, что «Пояс и путь» — это проект, в рамках которого частные структуры работают совместно с государством и с другими частными компаниями, при этом частные инвестиции являются одним из ключевых источников инвестиций.





Зачем были выпущены ценные бумаги в юанях?

Облигации «Строительного банка Китая» в объёме 1 млрд юаней были выпущены на AIX и параллельно на Гонконгской бирже. Их приобрели крупные институциональные китайские инвесторы. CCB будет использовать вырученные средства для финансирования инфраструктурных проектов, проектов инициативы «Пояс и путь», совместных казахстанско-китайских индустриальных проектов и других инициатив.

«Астанинский филиал CCB будет работать с МФЦА и AIX над созданием клирингового расчетного центра в рамках коммюнике, подписанного в результате двусторонних переговоров между Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, в котором обозначены принципы развития двусторонних валютных расчетов между Китаем и Казахстаном», - сообщил Ван Сонхуа, президент Астанинского филиала China Construction Bank.

Валюта юань выбрана по нескольким причинам: во-первых, китайские инвесторы не имеют права вкладывать инвестиции ни в какой другой валюте, кроме как в юанях. Во-вторых, в реализации ряда казахстанско-китайских проектов банковское финансирование в юанях является более выгодным за счет экономии при конвертации и взаимных расчетах. Кроме того, облигации в юанях расширяют выбор финансовых продуктов для местных и зарубежных инвесторов для диверсификации портфеля инвестиций.

Европейские центробанки (Германии, Франции, Бельгии и др.) включили юань в свои резервы и наращивают инвестиции в юань. Это глобальный тренд – идет интеграция китайской экономики в глобальную финансовую систему, и Казахстану экономически не выгодно игнорировать глобальные процессы.

В этом контексте важно отметить, что Казахстан нуждается в притоке иностранных инвестиций, и Китай - один из важных наших партнёров. Несмотря на большие объёмы экспорта и импорта в наших взаимоотношениях, КНР пока ещё находится на 4 месте по объёму инвестиций после Нидерландов, США и Швейцарии. Ожидается, что приток валюты в страну должен положительно сказаться на экономическом развитии Казахстана.